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Yeniden silahlanan FARC’ın 4 lideri için tutuklama emri

Kolombiya’da yeniden silahlanma kararı alan Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetlerinin (FARC) 4 lideri için tutuklama emri çıkarıldı.

Dünya 30.08.2019, 13:07
Yeniden silahlanan FARC’ın 4 lideri için tutuklama emri
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Kolombiya’da yeniden silahlanma kararı alan Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetlerinin (FARC) 4 lideri için tutuklama emri çıkarıldı.

2016’daki barış görüşmelerinin baş müzakerecisi, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) eski komutanlarından Ivan Marquez, Kolombiya hükümetine karşı silahlı mücadelenin canlanmasını isteyen bir video yayınladı. Kolombiya Barış Mahkemesi ise yayımlanan bu bildiri üzerine FARC’ın 4 lideri için tutuklama kararı çıkarttı. Mahkeme bu 4 kişinin Ivan Marquez, Henry Castellanos Garzon, Jose Vicente Lesmes ve Jose Manuel Sierra Sabogal olduğunu duyurdu. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Ivan Marquez’in tutuklanmasına yardımcı olacak kişilere 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Devlet Başkanı Marquez yaptığı duyuruda, Kolombiya toplumunda derin kutuplaşmaların başladığını, eski isyancılar ile insan hakları aktivistlerinin öldürüldüğünü söyledi. Marquez, Ivan Duque’yi 52 yıllık iç savaşa son vermesi için imzalanan 2016 Havana Barış Anlaşmalarına ihanet etmekle suçladı. Kolombiya Barış Yüksek Komiseri Miguel Ceballos ise Washington’da gazetecilere verdiği demeçte, FARC’ın yüzde 90’ının hala barış anlaşmasına uyduğunu söyledi.

FARC, 1964 yılında Kolombiya Komünist Partisi’nin askeri kanadı olarak kuruldu. FARC ile Kolombiya hükümeti arasındaki yarım asırlık savaş, hareketin silahlarını bıraktığı ve meşru bir siyasi parti olarak yeniden düzenlendiği 2016’ya kadar sürdü. Bu süreçte 220 bin insan öldü ve milyonlarca insan mağdur oldu. Kolombiya eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC isyancı grubu ile 52 yıllık ihtilafın sona ermesine yönelik bir anlaşmaya varılması nedeniyle Nobel Ödülü’ne layık görüldü.

MADURO’YU SUÇLAYANLAR DA VAR

Bu arada Venezuela askeri istihbarat servisinin eski Başkanı General Hugo Carvajal, FARC üyelerinin Venezuela topraklarında olduğunu iddia etti. Carvajal, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu isyancı grubun toplanmasını desteklemekle suçladı. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de Maduro’yu FARC isyancılarına ev sahipliği yapmakla suçlamıştı.

(Serkan Bayar/İHA)
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