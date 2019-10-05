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Yeşil Burun Adaları kıyılarına yüzlerce yunus vurdu

Boa Vista plajında 163 yunus belirlenmeyen nedenle kıyıya vurdu. Kurtarma ekipleri ve turistlerin yoğun çabalarına rağmen yunuslardan ancak 27'si kurtarılabildi

Dünya 05.10.2019, 11:35 05.10.2019, 11:44
Yeşil Burun Adaları kıyılarına yüzlerce yunus vurdu

DAKAR (AA) - Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Yeşil Burun Adaları'nda yüzlerce yunusun kıyıya vurduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Boa Vista plajında 163 yunus henüz belirlenmeyen bir nedenle kıyıya vurdu.

Sivil toplum kuruluşu BIOS CV tarafından çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yayımlanan bir videoda plajdaki insanların kıyıya vuran irili ufaklı yunusları tekrardan okyanus sularıyla buluşturmak için seferber olduğu görülüyor.

Kurtarma ekipleri ve turistlerin yoğun çabalarına rağmen 163 yunustan ancak 27'si kurtarılabildi.

Yunusların okyanustaki deniz radarlarından zarar gördüğü iddia ediliyor.

#Boa Vista #kıyı #Yeşil Burun Adaları #Yunus balığı
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