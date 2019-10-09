YPG/PKK Celabrus’ta bir evi bombaladı

Suriye’nin Celabrus kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bir ev bombalandı.

Suriye’nin Celabrus kentinde terör örgütü YPG/ PKK ile Suriye Milli Ordusu arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasından YPG/ PKK tarafından bir eve bomba atıldı. Bomba düşen ev görüntülenirken, ev sahibi, “Cerablus’a yapılan saldırıda birçok bölge vuruldu. Evimiz de vuruldu ama Allah’a şükür kimse yaralanmadı” dedi.

(Hamad Alnajjar/İHA)