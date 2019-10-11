Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı.

Suriye Milli Ordusu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn’ın Kashtu Tahtani köyünde terör örgütü YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı. Görüntülerde RPG roketatar, AK-47, el bombaları gibi çok sayıda mühimmat olduğu kaydedildi.

(İHA)