Yunanistan'da bir günlük grev
Memurlar ve işçiler, hükümetin hazırladığı yasa tasarısını protesto etmek üzere 24 saatlik greve gitti. Grev nedeniyle ülke genelinde kamu hizmetlerinde aksaklıklar yaşanıyor.
ATİNA (AA) - Yunanistan'da memurlar ve işçiler, hükümetin "iş koşullarını kötüleştirdiğini" iddia ettikleri yasa tasarısını protesto etmek için 24 saatlik iş bırakma eylemine gitti.
Yunanistan İşçi Konfederasyonu (GSEE), Mücadeleci İşçi Cephesi (PAME) ve Atina İşçi Merkezinin (EKA) çağrısıyla çalışanlar, ülke genelinde bugün 24 saatlik greve başladı.
Greve, kamu ve toplu taşıma çalışanları, işçiler, gazeteciler, bankacılar, doktorlar ve liman işçileri ve öğretmenler destek veriyor.
Doktorlar sadece acil vakalara bakarken, iş bırakma dolayısıyla özel ve devlet televizyon kanallarında ise haber bültenleri yayınlanmıyor.
Grev çerçevesinde başta GSEE, PAME ve EKA olmak üzere çeşitli işçi sendikaları, Atina'da protesto gösterileri düzenleme kararı da aldı.
Yunanistan'da memur ve işçiler, hükümetin gündeme getirdiği yasa tasarısının, iş koşullarını kötüleştirdiğini ve bazı kamu kurumlarını özelleştirmeyi hedeflediğini ileri sürüyor.
Söz konusu tasarının, onaylanmak üzere önümüzdeki günlerde parlamentoya gönderilmesi bekleniyor.
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