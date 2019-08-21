Yunanistan, İran gemisine yardım etmeyecek
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, İngiltere’nin 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta el koyduğu ve 15 Ağustos’ta serbest bıraktığı İran gemisine yardım etmeyeceklerini açıkladı.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, İngiltere’nin 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta el koyduğu ve 15 Ağustos’ta serbest bıraktığı İran gemisine yardım etmeyeceklerini açıkladı.
Cebelitarık Boğazı’ndan geçişi sırasında 4 Temmuz’da İngiltere tarafından alıkonulan ve 15 Ağustos’ta Cebelitarık Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla serbest bırakılan İran’a ait Panama bayraklı Grace 1’in adı değiştirilmişti. Adrian Darya ismiyle Cebelitarık’tan ayrılan gemi Yunanistan’ın Kalamata Limanı’na doğru hareket etmişti.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, İran gemisine yardım etmeyeceklerini açıkladı. Yunan televizyonuna açıklamada bulunan Varvitsiotis, “Bu geminin Suriye’ye gidişini kolaylaştırmak konusunda istekli olmadığımız yönünde bir mesaj göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Cebelitarık, geminin Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ederek Suriye’ye petrol taşıdığını iddia etmişti.(İHA)
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