Yunanistan, Kıbrıs'ı kaşıyor!
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs ziyaretinde "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı kabul edilemez Türk provokasyonlarının ve yasadışı faaliyetlerin devam ettiği ve maalesef yoğunlaştığı bir dönemde konuştuk" iddiasında bulundu.
LEFKOŞA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Rum basınında çıkan haberlere göre, Yunan Bakan Güney Kıbrıs Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile ayrı ayrı görüştü.
Christodoulides ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dendias, Türkiye'yi GKRY'nin tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisinde provokatif davranmakla suçlayarak, "Kıbrıs (Güney), yalnız değildir." dedi.
Dendias, Türkiye'yi, "Kendi talihsiz seçeneklerinin yarattığı çıkmazlar nedeniyle tek başına kalmış, sorun yaratıcı bir ülke" olarak niteledi.
Mevkidaşı ile Kıbrıs meselesindeki son durumu ele alan Dendias, Kıbrıs meselesinin dış politikalarındaki en büyük endişe olmaya devam ettiğini belirtti.
Dendias, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve egemen haklarına karşı kabul edilemez Türk provokasyonları ve yasa dışı faaliyetlerinin devam ettiği ve maalesef yoğunlaştığı bir dönemde konuştuk." dedi.
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