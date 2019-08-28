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Yunanistan’da 4,9 büyüklüğünde deprem
Yunanistan’da Rodos adasının güneyinde bulunan Kerpe adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünya 28.08.2019, 15:54 28.08.2019, 16:23
Yunanistan’da Rodos adasının güneyinde bulunan Kerpe adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne (EMSC) göre Yunanistan’da Rodos adasının güneyinde bulunan Kerpe adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.9 olarak açıklanan depremde henüz bir hasar bildirilmedi. Merkez üssü Rodos adasının 97 kilometre güneybatısı olarak belirtilen depremin derinliği 10 kilometre olarak bildirildi.
Yetkililer, depremin büyük ölçüde Yunanistan’ın 12 adalar bölgesini etkilediğini ifade etti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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