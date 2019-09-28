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Yunanistan’da feribot yandı
Olimpiyat Şampiyonu isimli feribot çıkan yangın nedeniyle acil olarak Yunanistan’ın kuzeybatısında bulunan Igoumenitsa Limanı’na yanaştı. İçinde bulunan 600 kişi acil olarak tahliye edildi.
Dünya 28.09.2019, 16:39
Olimpiyat Şampiyonu isimli feribot çıkan yangın nedeniyle acil olarak Yunanistan’ın kuzeybatısında bulunan Igoumenitsa Limanı’na yanaştı. İçinde bulunan 600 kişi acil olarak tahliye edildi.
Yangın başlar başlamaz geminin otomatik yangın söndürme sistemlerinin devreye girdiği ve yangının derhal kontrol altına alındığı belirtildi.(İHA)
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