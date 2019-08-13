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Yunanistan’da korkutan yangın
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sabah saatlerinde başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı.
Dünya 13.08.2019, 19:25
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sabah saatlerinde başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı.
Şiddetli rüzgar sebebiyle yangının büyük yerleşim bölgelerine gitmesinden korkulurken yangına 8 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildiği belirtildi. Yunanistan, Avrupa Sivil Koruma Merkezinden yardım isteyerek 4 yangın söndürme uçağı daha talebinde bulundu. İtalya ve Hırvatistan da söndürme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla uçak gönderme kararı aldı.
Başbakan Kostas Mitsotakis’in de Girit adasındaki tatilini yarıda keserek Atina’ya döndüğü öğrenildi.(İHA)
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