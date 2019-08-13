Yunanistan’da korkutan yangın

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sabah saatlerinde başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Eğriboz Adası’nda sabah saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. 12 kilometrelik alanı etkisi altına alan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken 4 köy boşaltarak 200 kişiyi evlerinden tahliye edildiği kaydedildi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle yangının büyük yerleşim bölgelerine gitmesinden korkulurken yangına 8 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildiği belirtildi. Yunanistan, Avrupa Sivil Koruma Merkezinden yardım isteyerek 4 yangın söndürme uçağı daha talebinde bulundu. İtalya ve Hırvatistan da söndürme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla uçak gönderme kararı aldı.

Başbakan Kostas Mitsotakis’in de Girit adasındaki tatilini yarıda keserek Atina’ya döndüğü öğrenildi.

(İHA)