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Zarif’ten ABD’li mevkidaşı Pompeo’ya: "Boş konuşmayı bırakın”
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ABD’nin her konuda kendilerini engellemeye çalışmasının boşa olduğunu belirterek, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’a ithafen, “Boş konuşmayı bırakın” dedi.
Dünya 31.08.2019, 22:17
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabı üzerinden, ABD’nin her konuda kendilerini engellemeye çalışmasının boşa olduğunu belirten bir mesaj yayınladı. Mesajının sonuna ABD Dışişleri Bakanı’nın hesabını etiketleyen Zarif, “ABD savunma araçlarımızı engelledi. Biz füze inşa ettik, ABD söylenmeye başladı. ABD bize nükleer yakıt konusunda engel koydu. Biz yaptık, ABD söylendi. Şimdi ise korsanlık ve tehdit ile İran’ın, alıcılarına petrol satmasının önüne geçmek istiyor. Boş konuşmaya son verin Bakan Pompeo, biz tüm alıcılara petrol satacağız” ifadelerini kullandı.(İHA)
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