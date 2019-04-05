Dünyaca Ünlü Şarkıcı Britney Spears Tekrar Tedavi Altında

Amerikalı dünyaca ünlü pop müzik şarkıcısı Birtney Spears, bir dönem yaşadığı buhranlı dönemlerine tekrar döndü. Sevilen yıldız sanatçının Amerika Birleşik Devletleri’nde bir rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındığı açıklandı.

Bir dönemin en sevilen pop müzik şarkıcıları arasında yer alan ve dünyaca üne sahip olan Britney Spears, yaşadığı zor günlere geri döndü. SpiceGirls ile çıkış yapmasının ardından Amerikan pop müziğinde en sevilen isimlerden biri haline gelen yıldız şarkıcı, yaşadığı psikolojik sorunlar ve ağır depresyon teşhisiyle ABD’de bulunan bir rehabilitasyon merkezine yatırıldı.

2007 yılında evliliğinin bitmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı bilinen ünlü şarkıcı, bir dönem tedavi gördükten sonra müzik kariyerine tekrar dönüş yapmış ve konserlerine devam etmişti. Ancak son zamanlarda yine depresyonla savaştığı belirtilen Britney Spears tedavi amacıyla tekrar rehabilitasyon merkezine yatırıldı.

Evliliği Bitti Hayatı Kaydı

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Britney Spears, ABD’li ünlü isim KevinFederline’den 2007 yılında boşandı. Bu boşanmanın ardından çok zor zamanlar geçiren Spears, yaşadığı sorunlar nedeniyle 2 çocuğunun velayetini de çocuklarının babası KevinFederline’e kaptırmıştı. Boşanma sürecinin ardından bunalıma giren ve kendini alkole veren ünlü yıldız, gece hayatının bir numaralı ismi haline gelmişti. O dönemde saçlarını da sıfıra vuran ve magazin basınıyla sürekli kavga eden Spears’ın bu halleri sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle takip ediliyordu.

Aynı yıl içinde teyzesi Covington’ın da kansere yenik düşerek ölmesi, Britney Spears için hayatı çok daha zor hale getirmişti. Bunalıma giren ve depresyonla savaşan ünlü şarkıcı, bir süre sonra hastalığını kabul ederek tedavi olmak istediğini söyleyerek rehabilitasyon merkezine yatırılmıştı.

Bu süreçte depresyon ve alkolizm tedavisi gören Spears, bir süre sonra sağlığına kavuşarak tekrar hayranlarıyla buluşmuş, birçok yerde konser vermişti. Ancak bir süredir tekrar bunalıma girdiği öğrenilen Spears’ın tekrar rehabilitasyon merkezinde tedavi altına gireceği öğrenildi.

30 Gün Tedavi Görecek

Yabancı basınında yer alan haberlere göre Birtney Spears geçtiğimiz günlerde ABD’de bulunan bir rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Uzun bir aradan sonra tekrar depresyon tedavisi göreceği bildirilen ünlü şarkıcı 30 gün boyunca gözetim altında kalacak.