Dünyada Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’a olan ilgi her geçen gün artıyor

2018 yılının ilk çeyreğinde 110 yeni kayıtın yapıldığı Sayokon’da aktif olarak eğitim alan kursiyer sayısı 450’ye ulaştı.

Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde haftanın 6 günü eğitim alan kursiyerler hem milli sporumuzu öğreniyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak durarak, sporu yaşam biçimi edinmiş kişilerle yeni dostluklar kuruyorlar.

Sayokan sosyalleşmenin anahtarı

Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun aynasıdır. Sayokan’ı sadece bir spor branşı olarak görmenin doğru olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Sayokan sporu aynı zamanda hem sağlıklı ve dinç kalmanın hem de sosyalleşmenin anahtarıdır” dedi.

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