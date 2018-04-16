Dünyada Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’a olan ilgi her geçen gün artıyor

Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde haftanın 6 günü eğitim alan kursiyerler hem milli sporumuzu öğreniyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak durarak, sporu yaşam biçimi edinmiş kişilerle yeni dostluklar kuruyorlar.
Sayokan sosyalleşmenin anahtarı
Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun aynasıdır. Sayokan’ı sadece bir spor branşı olarak görmenin doğru olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Sayokan sporu aynı zamanda hem sağlıklı ve dinç kalmanın hem de sosyalleşmenin anahtarıdır” dedi.
Dersler ücretsiz
Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda dersler pazartesi günleri hariç haftada altı gün yapılıyor. Ders saatleri hafta içi 19:00-21:00 arası hafta sonu 14:00-16:00 arası yapılıyor. 450 aktif sporcusu bulunan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda dersleri tamamen ücretsiz olarak veriliyor.
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