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Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya Müzesi...
Gezi Rehberi
20.08.2019, 10:50
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Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya Müzesi...
Resim Kaynağı: https://ayasofyamuzesi.gov.tr
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#malatya
#Tarihimiz ve kültürümüz çok önemli bir değerini kaybetti
#Prof. Dr. Derek K. Baker
#magazin
#Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız
#PKKya büyük darbe
#TCMB
#uçuş
#HDP ve İYİ Parti Arasında Tansiyon Yükseldi
#Engelsiz Hizmet
#Akçakoca Ticaret Odası
#istanbul
#Finlandiya Körfezi
#Alanya
#3. Kapıkaya Uluslar Arası Doğa Sporları
#dünya ekonomisi
#Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
#lozan antlaşmasının önemi
#Fragmanı İzle
#Ankarada havyan pazarları denetlendi