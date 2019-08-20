Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya Müzesi...

Gezi Rehberi 20.08.2019, 10:50
Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya Müzesi...

Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya Müzesi...

Resim Kaynağı: https://ayasofyamuzesi.gov.tr

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