Dünyanın En Eski Metrolarının Gizemli Hikâyeleri!



Dünyanın en eski kentlerinde, yüzyıllar önce hizmete başlayan metrolar, bugün hala şehir içi ulaşımın vazgeçilmezleri olarak gösterilmektedir. Özellikle Londra, Paris ve Newyork gibi dünyanın en büyük metropol şehirlerine ait metrolar, birçok gizemli hikayeye de ev sahipliği yapmaktadır. Kitaplara ve filmlere konu olan bu tarihi metrolar arasında Londra metrosu, en eskilerden biridir. Dünyanın en eski metroları arasında bulunan bir diğer metro ise elbette İstanbul Tünel hattında bugün de seferlerine devam eden, Taksim - Tünel metro hattıdır.



İngiltere, köklü tarihi ve şehir yapısıyla dünyanın en eski yeraltı ulaşım ağlarına sahiptir. Yıl içinde milyonlarca kişiyi taşıyan Londra metrosu, aynı zamanda uzunluğuyla dünyanın en uzun metro hatlarından biri olarak gösterilmektedir. Londra metrosunun en bilindik özellikleri arasında, Londra metro hattının büyük bölümünün yer altı tünellerinden oluşmasıdır. (London Underground) Londra yeraltı, ismiyle anılan Londra metrosu, gizemli tünelleriyle birçok esrarengiz şehir efsanesinin türetilmesinde de etkili olmuştur.



Dünyanın en eski metro hatları arasında Londra’dan sonra; İstanbul, Paris ve Moskova gelmektedir. Tarihi dokuları ve taşımacılıkta önemli bir boşluğu dolduran bu yeraltı metro hatları, günümüzde modern teknolojiye sahip araçların kullanıldığı önemli ulaşım ağları arasında gösterilmektedir. Yıl içinde milyonlarca insan tarihi metro hatlarını kullanarak şehir içi ulaşım gerçekleştirirken aynı zamanda tarihi dokuyu damarlarında hissedebilmektedir.