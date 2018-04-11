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Dünyayı Yeşil Yapalım Projesi (Make The World Green)

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Dünyayı Yeşil Yapalım Projesi (Make The World Green)
Çevre konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla Keçiören Belediyesi'nin Erasmus Plus kapsamında 7 ülkeden gençlerin katılımıyla gerçekleştirdiği Dünyayı Yeşil Yapalım Projesinde, (Make The World Green) ...

Çevre konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla Keçiören Belediyesi'nin Erasmus Plus kapsamında 7  ülkeden gençlerin katılımıyla gerçekleştirdiği Dünyayı Yeşil Yapalım Projesinde, (Make The World Green) ülkelerin geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan kendilerine özgü yerlerine ait minyatürleri Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da inceledi.

7 ülkeden 36 üniversiteli gencin katılımıyla gerçekleşen Erasmus Plus Gençlik Programı Gençlik Hareketliliği “Make The World Green" isimli AB projesi ile Ankara'da çevre sorunlarına karşı duyarlılığın arttırılmasına ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Belediye önünde gerçekleşen etkinlikte Bulgaristan'ın Tsarevets Kalesi, Bosna- Hersek'in Mostar Köprüsü, Makedonya'nın  Manastır şehrinde yer alan saat kulesi, dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile sporda başarılı Sırbistan'ın basket potası, Türkiye'nin Kız Kulesi, İspanya'nın Alcazar Of Segovia şehrindeki kale ve su kanalları, Arnavutluk'un Politeknik Üniversite binası geri dönüşüm malzemeleri ile yapılarak sergilendi. Başkan Ak geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan stantları ziyaret ederek gençlerle bir süre sohbet etti. Gençlerin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak oluşturdukları müzik grubunun ritimlerine Başkan Ak da tempo tutarak eşlik etti.

Proje kapsamında gençler Kartaltepe Kent Ormanı içerisine geri dönüşüm malzemelerinden kuşlar için su ve yem kabı da yaptılar. Ayrıca Toygar Börekçi Ortaokuluna geri dönüşüm malzemelerinden tablo yaparken Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi'nin ise duvarlarını boyadılar. Sınav ve Yeni Nefes Kolejlerinde halk oyunları ve spor etkinlikleri gerçekleştirirken, Ruanda Büyükelçiliği ile birlikte Bağlum Mesire Alanında 60 ağacı toprakla buluşturdular. Ankara'da Anıtkabir, Hacıbayram, Ankara Kalesi'ni gezen gençler Keçiören'de de doğaya dönüş projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi, Kartaltepe Kent Ormanı, Estergon Kalesi ve Deniz Dünyasını gezerek bol bol fotoğraf çekindiler.​

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