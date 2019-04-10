Dur Durak Bilmeyen Sıla Şimdi Mardin ve Van'da

Yeni albümü ‘Acı’ ile yeniden müzikseverlerden bütün tam not alan Sıla, Kerki ve Solfej ile beraber gerçekleştirdiği Türkiye turnesine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Konya, Mersin, Antep ve Urfa’da yeniden kapalı gişe konser vererek binlerce hayranıyla toplanan Sıla’nın şimdiki durakları ise Mardin ve Van.



Sıla, Kerki ve Solfej ile gerçekleştirdiğiTürkiye turnesi kapsamında Mardin ve Van’da hayranlarıyla toplanıyor. Sıla konserlerinde dillerden düşmeyen ve artık sıradanlaşan daha önceki şarkılarının yanı gizeme, kısa zamanda ezberlenen yeni albümündeki şarkılarını da seslendirecek. Biletix üzerinden satışa sunulan biletlere hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Sıla, her konserinde olduğu gibi yeniden performansıyla göz dolduracak.

Sıla’nın Kerki ve Solfej ile gerçekleştireceği sıradaki konserleri

12 Nisan 2019 Cuma Mova Park Mardin

13 Mart 2019 Cumartesi Double Tree by Hilton Van