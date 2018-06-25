DURMAK YOK YOLA DEVAM

Mevlüt Mürsel Uzun

Milletin adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hizmet partisi AK Parti 13.seçimden de başarıyla çıktı. Bu başarıda elbette ki milli duruşundan hiç bir zaman taviz vermeyen MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli’nin de payı büyüktür. Millet ittifakını oluşturan cephenin yandaşı olan araştırma şirketleri MHP için bitti demeleri fos çıktı.

Ülkeye hizmet etmek amacıyla cumhurbaşkanlığına ve milletvekilliğine aday olanlar kazanmak için var güçleriyle çalıştılar. Cumhurbaşkanlığı için partilere mensup altı aday seçime girdi. Geçmiş seçimlere rağmen bu seferki seçim yarışı oldukça çekişmeli geçti. Adaylar ve parti sözcüleri birbirlerine karşı demediklerini bırakmadı. Adayların meydanlarda yaptıkları konuşmalardan ülkeye kimin hizmet eserleri bıraktığını ve kimin ne gibi hizmet projeleri olduğunu öğrenmiş olduk.

Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinden tanıyoruz. Erdoğan’ın ülkemiz ve milletimiz için o kadar çok çalıştı, o kadar çok hizmet eserleri üretti ki insan hangi birini sayacağımı şaşırıyor. Örnek vermek gerekirse Marmaray, köprüler, barajlar, yollar, hızlı tren, 3. Hava limanı, sağlık ve eğitim gibi olan önemli eserler bunlardan bazılarıdır. Pekiyi millet ittifakını oluşturan cumhurbaşkanı adayları ne yaptı derseniz, onların geçmişe dair herhangi bir hizmet eseri olmadığından dolayı seçim sürecini yıkmak satmak ve iftira atmakla tamamladılar. Yaptıkları tek şey vurun abalıya misalinde olduğu gibi hepside Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti’yi hedef alarak demediklerini bırakmadılar. Fakat şurası bir gerçek ki irili ufaklı partilerle, dış güçler bir olup Erdoğan’ı indirmek için çok çaba harcadılar. Buna karşı muhalefetin Erdoğan düşmanlığı millet iradesi karşısında hezimete uğratılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarının 16 yıl içinde yaptığı büyük hizmet eserleri takdir edildiği için seçmen milletin adamına ve AK Parti’ye göreve devam kararı vermiştir.

Şunu açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan’ın yeniden seçilmiş olması milletimizin memnun ve mutlu olmasına neden olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmalarında ülkemizi ve milletimizi düşünerek çok koştu çok çalıştı. Milletimize 16 yılda yaptığı büyük hizmetlerinin yanı sıra yapacaklarını da bir bir anlattı. Sadece bununla kalmadı 40 yıldan beri binlerce sivil insanımızı ve güvenlik güçlerimizi şehit eden PKK terör örgütünü ülkede yok ettiği gibi ana karargahı olan Kandil’i de kurutmanın sözünü verdi. Başkan seçtiğimiz Erdoğan’ı biz Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinizden tanıyoruz; o çok çalışan,ok hizmet üreten ve verdiği sözü tutan sadece Türkiye’nin değil, bir dünya lideridir. Allah yolunu ve bahtını açık etsin; hainlerin alçaklığından korusun. Seçimin galibi olarak Başkan Erdoğan’ı ve AK Parti’yi tebrik ediyor; partinin sloganıyla “Durmak yok, yola devam” diyoruz…

İyi ki muhalefetin yıkan satan ve kapatacağının vadinde bulunan tayin edilmiş tecrübesiz adaylarına milletimiz yetki vermedi.