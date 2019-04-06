Düzce'de Küçük Kızın Pencereye Çıkması Yürekleri Ağza Getirdi (Videolu)

Düzce'de bir konutun penceresine çıkan ufak kız yürekleri ağza getirdi.

Gazhane Caddesi'nde bir binanın birinci katındaki konutun penceresine çıkan ufak kız çocuğu görenlere korku dolu anlar yaşattı.

Kız çocuğunu pencerede gören yurttaşlar ve konutun etrafındaki esnaflar ufak çocuğun konuta girmesi için çok gayret sarf etmesi gözlerden kaçmadı.

Buna karşın ufak kız, pencereden kendisine içeri girmesi için haykıranları izlemekle kanaat etti. Yoldan geçen bir insanlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken görüntüyü izleyenler "İnsanlar çoluğunu çocuğunu nasıl sahipsiz vazgeçiyorlar.

Bu çocuğun annesi nerede acaba" diyerek tepkisi de kameraya yansıdı. Bağrışmaları dinleyen annesinin çocuğu içeri aldığı bilindi.

(Selçuk Akyol/İHA)