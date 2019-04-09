"E-devlet" Kapısından Yeni Hizmet

ANKARA Anadolu Ajansı - CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından, elektrik azalık operasyonlarında e-Devlet yarıyılının başladığı bildirildi.

İşletmeden yapılan söylemede, e-Devlet üzerinden elektrik üyeliği, borç ve müracaat denetleme gibi operasyonların daha basit, süratli ve tehlikesiz yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, e-Devlet ile işlemlerin maksimum iki dakika sürdüğünü belirterek, "Teknolojiye yaptığımız yatırımla geliştirdiğimiz online operasyon merkezimiz, milyonlarca yurttaşımızın hizmet aldığı e-Devlet kapısı üzerinden kullanılmaya başladı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik alıcıları azalık müracaatı ya da azalık iptali gibi işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapabilecek. Yeniden müracaat ya da borç gidişatını denetlemek isteyen alıcılarımız da bu operasyonlarını e-Devlet’deri takip edebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakal, e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde işlem yapan elektrik abonelerinin elektrik hizmetlerinden aynı gün içinde faydalanmaya başlayacağını bildirdi.

Ayrıca sistem üzerinden yapılan sözleşmeleri, müşterilerin ikamet adreslerine gönderdiklerini ifade eden Bakal, "E-Devlet üzerinden güvenilir bir şekilde elektrik hizmeti alacak olan müşterilerimiz, güvence bedelini de taksitli olarak tüketim faturalarına eklenerek ödeyebilecek." ifadesini kullandı.