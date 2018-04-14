Edip Akbayram Esat Pazaryeri’nin 28 Nisan’da gerçekleşecek açılışında Çankayalılarla buluşacak

Esat Pazaryeri ve Öveçler Huzur Pazaryeri’ni yeniden inşa etmek için yıkan ve yapım çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, Mürsel Uluç Mahallesi pazaryerini de yeniden yapacak.

Esat Nisan sonu, Öveçler Huzur Haziran, Mürsel Uluç ise Temmuz ayında yeni haliyle Çankaya lılara hizmet verecek.

Çankaya Belediyesi, yıkıp tamamen yenileme için başlattığı pazaryeri inşa çalışmalarına devam ediyor. Esat Pazaryeri ’ndeki çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi , Nisan sonu Edip Akbayram konseri ile açılışı gerçekleştirecek. Çankaya Belediyesinin kent meydanı niteliği taşıyan pazaryerlerinden olacak Esat Pazaryeri, toplam 5 bin 116 m²’lik alana sahip. 360 m²’lik Belediye Hizmet Biriminin de vatandaşlara hizmet vereceği Pazaryerinde, çocuklar için oyun alanı ile dinlenme alanları da yer alacak.

Kapalı pazaryerlerine bir yenisini daha ekleyen Çankaya Belediyesi, Öveçler Huzur Pazaryerini de sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği, alışveriş mağazalarının bulunacağı bir yapıya dönüştürüyor. 4 bin 961 m² kapalı pazaryeri olarak düzenlenen Öveçler Huzur Pazaryerinin açılışı ise 9 Haziran’da gerçekleşecek. Belediye Mürsel Uluç Mahallesi’ndeki pazaryerinde de düzenlemeler yapacak. Mevcut halinde zemin düzenlemesi, spor alanları ve çocuk oyun alanları düzenlemesi yapacak olan Belediye, açılışı 14 Temmuz’da yapacak.