Ege Rallisi Bu Sezon Sığacık'ta

ANKARA Anadolu Ajansı - Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı Obel Civata 29. Ege Rallisi, 13-14 Nisan'da İzmir Seferihisar'da koşulacak.

Türkiye Araba Sporları Federasyonundan TOSFED yapılan açıklamaya göre Ege Rallisi, Ege Araba Sporları Kulübü tarafından tertip edilecek.

Seferihisar'daki ralli, 13 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de European Eagean Resort Hotel önünden start alacak. Dap Yapı seyirci özel etabı da bu sezon Sığacık'ta yapılacak.

Organizasyonun ikinci ve son günü saat 10.00'dan itibaren başlayacak. Sporcular son günde, Çatalca, Maden, Gödence köylerinin içinde olduğu etapları ikişer kez geçtikten sonra, Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve İbrahim Talda etaplarını da tamamlayacak. Ralli saat 16.30'da servis alanındaki finiş podyumunda sona erecek.

Ege Rallisi, Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan verecek.