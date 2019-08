20 bin öğretmen görev yerlerine atandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğretmenlik, ateşten bir gömlek olmanın ötesinde ateşten bir kaftandır. Öğretmenlik; hayali, şefkati, merhameti olmayanın, çabası olmayanın yapabileceği bir iş değildir. Öğretmenlik, peygamberlik mesleğidir. Çocuklar sevdikleri öğretmenlerle daha başarılı olurlar. Ülkemiz için daha iyi ve daha güzele hizmet etme şerefini birlikte paylaşacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 79 ilde, toplam 92 branştan atamaları yapılan çiçeği burnunda öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın koridorlarını sevinç çığlıklarıyla doldurdular.

İl genelindeki doluluk oranı en düşük il olan İstanbul’un 38 ilçesine 3 bin 658 öğretmenin ataması yapıldı. Geriye kalan 16 bin 342 kontenjana 78 ilin öğretmen doluluk oranının en düşük olduğu ilçelerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak dağıtıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanlarının bölgelere göre dağılımı ise şu şekilde; Marmara Bölgesi’ne toplam 5 bin 701 öğretmen, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 4 bin 435 öğretmen, Doğu Anadolu Bölgesi’ne 3 bin 328 öğretmen, Karadeniz Bölgesi’ne 2 bin 202 öğretmen, İç Anadolu Bölgesi’ne 2 bin 281 öğretmen, Akdeniz Bölgesi’ne bin 514 öğretmen, Ege Bölgesi’neyse 553 öğretmenin ataması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 7 bölgeye toplam 19 bin 914 atama gerçekleştirdi. Geriye kalan 86 kişilik kontenjansa milli sporculara ayrıldı. Atamalarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türkiye genelinde öğretmen doluluk oranı yüzde 92’ye yükseldi” açıklamasını yaptı.

EN ÇOK ATAMA SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE OLDU

Alan bazlı kontenjanlara göre en çok ataması yapılan branş 2 bin 11 öğretmen atamasıyla sınıf öğretmenliği oldu. Listede ikinci sırada bin 960 öğretmen atamasıyla İngilizce öğretmenliği yer aldı. İngilizce öğretmenliğini bin 922 öğretmen atamasıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşı takip etti.

"TÜRKİYE’NİN HER BÖLGESİNDE HİZMETE HAZIR ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün güzel bir gün. Ülkemizde bayrağımızı daha yükseklere taşıyabilmek için, çocuklarımızın göz ışıltısını daha çok arttırabilmek için, yeni meslektaşlarımızı çalışma odamıza davet etme günü. Her öğretmen arkadaşım, Milli Eğitim Bakanlığının saygın bir bireyidir. Öğretmenlik, ateşten bir gömlek olmanın ötesinde ateşten bir kaftandır. Öğretmenlik; hayali, şefkati, merhameti olmayanın, çabası olmayanın yapabileceği bir iş değildir. Öğretmenlik, peygamberlik mesleğidir. Çocuklar sevdikleri öğretmenlerle daha başarılı olurlar. Ülkemiz için daha iyi ve daha güzele hizmet etme şerefini birlikte paylaşacağız. Atama 92 alanda, 79 ilimizde gerçekleştirilecek. Kontenjanların illere göre dağılımında il genelindeki doluluk oranı İstanbul’a 3 bin 658 sözleşmeli öğretmen kontenjanı var. Bu aslında tüm kontenjanın yüzde 18’ine denk geliyor. Türkiye’nin her bölgesinde hizmete hazır olan arkadaşlarımız var. Ben atanan her meslektaşıma başarılar diliyorum” dedi.

"5 YILDIR BU ANI BEKLİYORDUM"

Ataması gerçekleştirilen Fen Bilgisi öğretmeni, “Çok mutluyum. İstanbul Bağcılar tuttu. İlk 10 tercihimden biriydi. 3 senedir bekliyorum, 4’üncü yılıma girecektim. Beklediğim bir yerdi” dedi. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ailecek sevinç çığlıkları atan Okul Öncesi öğretmeni Gizem’in babası, “Bolu Dörtdivan çıktı. Kızımın 4’üncü girişiydi. Biz annesi babası olarak daha çok sevindik” dedi. Gizem, “Bolu Dörtdivan istediğim bir yerdi. 4 yıldır bu anı bekliyordum. İnşallah herkesin istediği olur” ifadelerini kullandı.

Adının açıklanmasıyla birlikte sevince boğulan çiçeği burnunda sosyal bilgiler öğretmenin annesi, “İstanbul’a atandı kızım. 5 yıldır bu anı bekliyorduk. Çok şükür atandı. Ben de onunla birlikte okudum, sürekli sınava hazırlandık. Allah’ım (c.c.) bu duyguyu herkese tattırsın” şeklinde konuştu. Yeni ataması gerçekleştirilen Sosyal Bilgiler öğretmeni, “Bu onuru, bu gururu herkesin yaşamasını isterim. Rabbim emek veren kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın. 5 yıldır bekliyorum gerçekten çok zor. Bunu çekmeyen anlamaz. Darısı bütün bekleyen arkadaşlarımızın başına” dedi.

Atama sonrası yeni öğretmenler ve aileleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)