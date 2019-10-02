20 bin üniversiteli hem para hem tecrübe kazandı

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - İŞKUR tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile bu yıl 20 bin 172 üniversiteli, hem iş tecrübesi edindi hem de para kazandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SÇP'nin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "I. 100 Günlük İcraat Programı" kapsamında bu yıl İŞKUR tarafından hayata geçirildiğini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde 81 ilde düzenlenen programın nitelikli istihdamın artırılmasında önemli bir adım olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programımız başarıyla tamamlandı. Programdan 20 bin 172 üniversiteli gencimiz faydalandı. Üniversitelilere iş tecrübesi edindiren program, gençlerin hem aile bütçesine hem de sosyal hayatlarına önemli katkı sağladı. Program kapsamında katılımcılara İŞKUR tarafından çalıştıkları gün için günlük asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldı."

- Dijital anketle programın başarısı artırılacak

"Programın ilk yılında gösterilen ilgi ve yapılan çalışmalar bizi çok memnun etti. Gelecek yaz, programın daha da yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için adımlar atacağız." diyen Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bu yılki başarıyı ileriye taşımak adına programa katılan üniversiteliler ile iş birliği yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerilerini almak için dijital ortamda anketler hazırlandı. Üniversiteliler ile paydaşlara sunulan anketten elde edilen çıktılarla programın başarısını daha da artıracağımıza inanıyorum."

- Üniversitelilerden SÇP'ye tam not

Sosyal Çalışma Programı'ndan yararlanan öğrenciler de hem iş tecrübesi hem de para kazanmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Program katılımcılarından Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü öğrencisi Nedime Ebrar Korkut, program kapsamında ODTÜ'nün kütüphanesinde çalıştığını belirterek, "Yaz aylarında hem çalışıp hem de kendime zaman ayırabildim. ODTÜ gibi köklü bir üniversitede çalışmak ayrıca beni çok mutlu etti." dedi.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Onural Bozbıyık da programdan haberdar olur olmaz başvurduğunu ifade ederek, kurayla Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışmaya hak kazandığını söyledi. Yaz boyunca Müdürlüğün hukuk biriminde çalıştığını belirten Bozbıyık, program sayesinde okuduğu bölüm konusunda iş deneyimi elde ettiğini dile getirdi.

Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Songül Düger de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde programdan yararlanmaya hak kazandığını söyledi.

Müzede yabancı turistlere yardımcı olduğunu belirten Düger, "Program sayesinde hem dil pratiği yaptım hem de para kazandım. Üniversitelilerin SGK primlerinin de yatırıldığı programın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.