2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Uzun süren yaz tatilinin ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başladı. 18 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyonu aşkın öğretmen ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ders başı yaptı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2020 pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

(İHA)