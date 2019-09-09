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2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı
2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci uzun süren yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına başlamanın heyecanı ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğuyla sınıflarda yerlerini aldı.
Eğitim 09.09.2019, 09:36
2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci uzun süren yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına başlamanın heyecanı ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğuyla sınıflarda yerlerini aldı.
Birçok velinin merak ettiği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek kursların başvuruları ise 19-23 Eylül’de yapılacak.(İHA)
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