Son Dakika
2019-KPSS-ÖABT’ye Girecek Örenciler İçin Ankara Valiliği’nden Önemli Açıklama!
Ankara Valiliği, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınavı dolayısıyla ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını bildirdi.
Eğitim 26.07.2019, 15:16 Tuğçe Hanım
2019-KPSS-ÖABT’ye Girecek Örenciler İçin Ankara Valiliği’nden Önemli Açıklama!
Ankara Valiliği, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınavına katılacak adaylardan kimlik belgesini kaybedenler için geçici kimlik belgesi düzenlemek üzere ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını bildirdi.
28 Temmuz 2019 Pazar günü yapılacak 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınavı’na katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü 28.07.2019 Pazar günü 07.00 – 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Temmuz 2019
|İmsak
|03:49
|Güneş
|05:34
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:54
|Akşam
|20:16
|Yatsı
|21:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0