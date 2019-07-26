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2019-KPSS-ÖABT’ye Girecek Örenciler İçin Ankara Valiliği’nden Önemli Açıklama!

Ankara Valiliği, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınavı dolayısıyla ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını bildirdi.

Eğitim 26.07.2019, 15:16 Tuğçe Hanım
2019-KPSS-ÖABT’ye Girecek Örenciler İçin Ankara Valiliği’nden Önemli Açıklama!

2019-KPSS-ÖABT’ye Girecek Örenciler İçin Ankara Valiliği’nden Önemli Açıklama!

Ankara Valiliği, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınavına katılacak adaylardan kimlik belgesini kaybedenler için geçici kimlik belgesi düzenlemek üzere ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını bildirdi.

Valiliğin “2019-KPSS-ÖABT’nin Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüğünün Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusu” başlıklı açıklaması şöyle:

28 Temmuz 2019 Pazar günü yapılacak 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınavı’na katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya  T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü 28.07.2019 Pazar günü 07.00 – 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

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