2019 Milli Savunma Üniversitesi Sınav Sonuçları Açıklandı! Askeri Öğrenci Alımı Aşaması

2019-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Alımı Seçim Aşaması Faaliyetleri! Milli Savunma Üniversitesi tercihlerini tamamlayanların sonuçları açıklandı. MSB personel temin sisteminde açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının ardından 2. seçim aşamalarına geçilecek.

MSÜ bünyesinde yer almak isteyen öğrenciler tercihlerini yaptılar ve son haftalarda sonuçları beklemeye koyuldular. Büyük bir merakla beklenilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı. Akabinde diğer seçim aşaması faaliyetlerine geçildi. 2019-MSÜ Harp Okulları aday yerleştirme sonuçları açıklandı.

MSÜ 2019 sınavı geçtiğimiz haftalarda yapılmış ve binlerce askeri üniversite öğrenci adayı sınavda ter dökmüştü. Sınav sonuçlarına göre MSÜ okul tercihlerini gerçekleştiren askeri öğrenci adayları; 2019 MSÜ tercih sonuçlarının ilan edilmesini bekliyordu.

2019 MSÜ tercih sonuçları açıklandı ve diğer seçim aşaması faaliyetlerine geçildi. Ön kayıt işlemleri 30 Temmuz-23 Ağustos 2019 (Son Tarih 23 Ağustos 2019 saat 18.00) tarihleri arasında olacak. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 27-29 Ağustos - 2019 tarihleri arasında ilgili Harp Okulunda şahsen yapılacaktır. Bu arada 2019-MSÜ Harp Okulları aday yerleştirme sonuçları açıklandı.

Kaynak: KamuAjans

MSÜ astsubay kayıt duyurusu geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Milli Savunma Üniversitesi 2019 yılı astsubay alımı kayıt duyurusuna yer verildi.

2019 MSÜ Astsubay Alımı Kayıt Duyurusu Yayımlandı, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2019 yılı MSÜ astsubay alımı kayıt ilanına yer verildi.