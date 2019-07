Akran eğitimi’ öğrencinin başarısını 5 puan artırıyor

AKRAN eğitiminin öğrencinin başarısındaki etkisini ölçmek üzerine deneysel bir çalışma yapan Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu, üniversitenin ilk yılı verilecek bu eğitimin öğrencinin başarısında 5 puanlık bir artış sağladığını ortaya koydu.

Ankara’da bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi birinci sınıf öğrencileri arasında yapılan araştırma, ‘akran eğitiminin’ önemini gözler önüne serdi. Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu, araştırma için 150 öğrencinin bulunduğu biri deney, diğeri kontrol olmak üzere iki farklı grup oluşturdu. Bir grup akran eğitimi aldı, diğer grup ise normal eğitimine devam etti. Yıl sonunda ise iki gruptan birinin başarı ortalaması 60, diğerinin ise 66’ya kadar çıktı. Akran eğitiminin uygulandığı grubun başarısının 5 puan daha yüksek olduğu görüldü.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANMALI

Dijital çağdaki yeniliklerin eğitim ve öğretim alanına yansıdığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu, “Akran eğitimi, yükseköğretim kurumları için şiddetle tavsiye edebileceğimiz bir yöntem. Bunda takım çalışmasından farklı olarak 6-8 kişilik gruplar bir araya geliyor ve her grubun bir lideri oluyor. Bu grupları dönem başında oluşturuyoruz. Her grupta başarı seviyesi yüksek, orta ve düşük öğrenciler bir araya geliyor. Bu takımın lideri her hafta grubu ile bir araya geliyor. Lider ise iletişim becerisi yüksek, dersi daha önce başarı ile tamamlamış gönüllü kişilerden seçiliyor. Bu liderler aynı zamanda pedagojik konularda her hafta düzenli eğitim alıyor. Bu eğitimin içinde: İletişim nasıl kurulur?, birey potansiyelinin üzerine nasıl çıkarılır?, bireysel farklılıklara dikkat gibi konular uygulamalı olarak işleniyor. Liderler her hafta takımlarıyla birlikte problem, örnek olay çözümüne yönelik uygulamalar yapıyorlar” dedi.

SINAV KAYGISI AZALDI BAŞARI ARTTI

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde akran eğitimine yönelik uygulama yaptıklarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Çiğdemoğlu, araştırmanın detaylarını şu sözlerle anlattı:

“Mühendislik fakültesi öğrencilerimizden yaklaşık 150 kişiye ulaştık. Aynı hocaya ait bir kontrol bir de deney grubu olmak üzere iki farklı grup oluşturduk. Grupların baştan farklı olup olmadıklarını kontrol ettik. Hoca haftada en az bir saati kendisi yerine takım liderlerine bıraktı. Genellikle dersin son saatini takım lideri yönetti. Araştırma koordinatörü ve dersin Hocasının kontrolünde takım liderleri grupları ile çalışmalarını sürdürdü. Bu eğitim bir dönem sürdü. Pozitif yönde sonuçlar alınca uygulamayı İşletme ve Hukuk gibi Fakültelerimize de yaygınlaştırdık. Öğrenciler de bu uygulamalardan memnun kaldılar ve kendilerini okula ait ve değerli hissettiklerini söylediler. Bu çalışma sonrası öğrenci başarı puanlarında 5 puanlık bir artış gözlemledik. Bunun yanında akranlara problem çözmenin sınav kaygısını azalttığını gördük. Takım çalışması yapmanın öğrencinin sosyal kaygısını da azatlığını veriye dayalı gözlemledik. Akran eğitimin en önemli sonucu öğrencilerin başarısını desteklerken aidiyet duygusunu artırmasıdır. Bunları bilimsel makalelerde raporladık.

“TAKIM ÇALIŞMASINA ELVERİŞLİ GENÇLER YETİŞTİRMELİYİZ”

Akran eğitiminin Amerika’daki yükseköğretim programlarında sıklıkla kullanıldığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Çiğdemoğlu, “Üniversitelerin en büyük sıkıntılarından biri özellikle birinci sınıf derslerinde adaptasyon sorunlarının yaşanması ve başarısızlığın yüksek olmasıdır. Bunun yanı sıra okul terki üniversitenin ilk yıllarında daha çok gözlemleniyor. Akran eğitimiyle biz öğrencilerin kendilerini okula ait hissetmelerini sağlıyoruz. Tüm yükseköğretim kurumları bunu kullanabilirler. Eğitim kalitesini yükseltmek adına yapılabilecek bir çalışma. Benzer çalışmalar sanal ortamlar üzerinden de yürütülebilir. Çünkü, yeni nesil farklı öğrenme ortamlarına kolay uyum sağlayabiliyor, farklılıklara açık, bu nedenle bu kuşağın eğitiminde kesinlikle teknolojiye yer vermeliyiz. 21. yy’da bireylerde geliştirilmesi gereken 4 önemli beceri var. Bunlardan biri ise iş birliği. İş birliğine yatkınlık çok önemli. İş ilanlarında “iş birliğine yatkın” yazar, bu gibi uygulamalar öğrencilerin iş birliği becerisini de artırmaktadır. Teorik bilgileri verirken aynı zamanda takım çalışmasına elverişli, yüksek becerilere sahip gençler yetiştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Çiğdemoğlu, çalışma uluslararası dergide de yayınlandığını belirtti.