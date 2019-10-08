ALES adaylarına “geç başvuru günü“ hatırlatması

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Adayların, sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.