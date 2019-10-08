ALES adaylarına “geç başvuru günü“ hatırlatması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.
Eğitim 08.10.2019, 10:15 08.10.2019, 10:26
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Adayların, sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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