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ALES cevap kağıtları erişime açıldı

- Adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin cevap kağıtlarının görüntülerini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden inceleyebilecek

Eğitim 04.10.2019, 12:31 04.10.2019, 12:50
ALES cevap kağıtları erişime açıldı
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ANKARA (AA) - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) cevap kağıtları ve aday cevapları, internet üzerinden erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları yayımlandı.

Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevap ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini, sorunun doğru cevabını ve verdikleri cevabı da inceleyebilecek.

Görüntülenen sayfa belge niteliği ise taşımayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#2019ALES2 #Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı #cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı #ösym
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