Anadolu imam hatip liselerinden tarihi başarı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Anadolu imam hatip liseleri, büyük başarılara imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu imam hatip liselerinden mezun 243 bin 380 aday YKS’ye başvurdu. Öğrencilerden 36 bin 256 lisans, 30 bin 821 önlisans, 20 bin 573 açıköğretim fakültesi olmak üzere yüzde 36,01 oranla toplam 87 bin 650 öğrenci üniversitelere yerleşti. .

YKS sonuçlarına göre ilk binde, beş binde ve on binde dereceye girerek imam hatip liselerinden mezun olan öğrenciler Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, İstanbul, Marmara, Ankara, Hacı Bayram, Medeniyet, İbn Haldun, Medipol, Şehir, 29 Mayıs, ODTÜ, İstanbul Cerrahpaşa ve Sabancı üniversiteleri gibi ülkenin köklü ve seçkin üniversitelerine yerleştiler.

İMAM HATİPLİLER TIP FAKÜLTESİNDEN UZAY FAKÜLTESİNE KADAR BİRÇOK ALANDA TERCİH YAPTI

İmam hatipli öğrenciler tercihlerinde ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin yanında, tıp fakülteleri, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri, mühendislik ve mimarlık fakülteleri, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, hukuk fakülteleri, eğitim fakülteleri, fen ve edebiyat fakülteleri, havacılık ve uzay fakülteleri, iletişim fakülteleri gibi ilgi duydukları fakültelere yerleştiler.

PROJE OKULLARININ İLK MEZUNLARINI VERMESİYLE BAŞARININ KATLANMASI BEKLENİYOR

2019-2020 eğitim-öğretim yılında fen ve sosyal bilimler programı uygulayan proje okullarının ilk mezunlarını verecek olan Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiğinin katlanması bekleniyor.

(Mehmet Kalay/İHA)