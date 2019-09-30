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Bağdat Uluslararası Maarif Okulu eğitime başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Maarif Okulu'nda ilk ders zili çaldı.

Eğitim 30.09.2019, 12:49 30.09.2019, 13:08
Bağdat Uluslararası Maarif Okulu eğitime başladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni öğretim yılının başlamasıyla başkent Bağdat'taki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulları da kapılarını öğrencilere açtı.

Zeyyuna semtindeki Bağdat Uluslararası Maarif Okulu'nda yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

TMV Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, okulda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Irak'ta ikinci eğitim yılına girdiklerini hatırlattı.

Geçen yıl Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda başarılı bir eğitim dönemi geçirdiklerini ifade eden Şimşek, "Bu yıl da burada hep birlikte önemli başarılara imza atacağız. Tecrübeli ve dünyanın birçok yerinde görev yapan önemli bir kadromuz mevcut." diye konuştu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da konuşmasında velilere çocuklarını TMV okullarına emanet ettikleri için teşekkür etti.

Irak'ta Türkiye'ye büyük teveccüh olduğunu gözlemlediğini belirten Yıldız, "Siz veliler de çocuklarınızı neden bu okullara gönderdiğinizin idrakı içerisindesiniz. Ne biz sizleri Türkiye'ye olan teveccühünüzden dolayı mahcup edeceğiz ne de kendimizi mahcup edeceğiz." dedi.

- "Her çocuğun fahri babasıyım"

TMV okullarının uluslararası çapta nitelikli eğitim verdiğini vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:

"Bu okulun arkasında güvendiğiniz ve bildiğiniz güçlü bir ülke var. Ben de buradaki her çocuğun fahri babasıyım. Son 3 yılda 35 ülkede 30 binden fazla öğrencinin eğitiminden sorumlu (Maarif Vakfı) bir ekip var. Dolayısıyla çok kısa sürede çok önemli bir birikimle oluşturulmuş bir yapı var. Velilerle dayanışma içerisinde olarak okuldaki tüm çalışmaların ve gelişmelerin takibini yapacağız."

Bağdat Uluslararası Maarif Okulu'ndaki tören müzik dinletisiyle sona erdi.

Büyükelçi Yıldız, daha sonra Bağdat'ın Mansur semtindeki TMV okulunu da ziyaret etti.

Türkiye Maarif Vakfının Irak'ta 3 kampüs kapsamında 10 okulu bulunuyor. Bağdat'taki iki kampüste 1200, Erbil'de de yaklaşık 800 öğrenci eğitim alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Maarif Okulu #eğitim #ırak #bağdat
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