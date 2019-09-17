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Bakan Selçuk Van’dan ayrıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van’daki temaslarının ardından kentten ayrıldı.
Eğitim 17.09.2019, 20:43 17.09.2019, 22:18
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van’daki temaslarının ardından kentten ayrıldı.
Bir dizi programa katılmak üzere dün akşam saatlerinde Van’a gelen ve Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van milletvekilleri Osman Nuru Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün en son AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığında partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, burada şeref defterini imzaladıktan sonra parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığının ardından kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı’na geçti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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