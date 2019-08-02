Betonart Mimarlık Yaz Okulu Ankara'da Açıldı

TÜRKİYE Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından, Baştaş Başkent Çimento A.Ş. ve Konya Çimento A.Ş.’nin ana desteğiyle açılan Betonart Mimarlık Yaz Okulu, Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören mimarlık öğrencilerini bir araya getirdi.



27 Temmuz-5 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenen yaz okuluna katılmaya hak kazanan 30 öğrenci, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde buluştu. Betonart Mimarlık Yaz Okulu’nun açılış törenine, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Nur Çağlar, TÇMB Eğitim Müdürü Sabit Uslu, BAŞTAŞ Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü Mesut Altıok, Binat İletişim ve Danışmanlık’tan Banu Binat, Mimar Ferhan Yalçın ve Yaz Okulu Küratörü Selda Bancı katıldı.



Törende konuşan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Nur Çağlar, "TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çok güçlü bir eğitim kadromuz var, bu süreçte onlarla çalışma fırsatı bulacaksınız. Bu yıl Bauhaus Okulu’nun 100'üncü yılını kutluyoruz. Okulumuzun da kuruluş amacı ve misyonu Bauhaus Okulu’yla paralellikler taşıyor, örtüşüyor. Üniversite ve sanayi işbirliği üniversitemizin önde gelen misyonlarından biri olmuştur. Ayrıca BETONART Mimarlık Yaz Okulu, ilk başladığı tarih olan 2002’den sonra ilk kez yeniden Ankara’da düzenleniyor. Burada sizlerle birlikte olmak hepimiz için çok güzel bir deneyim olacak, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Toplumsal kalkınmaya destek olmak adına Betonart projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Eğitim Müdürü Sabit Uslu ise, "Ülke ekonomisine sağladığımız katkının yanı sıra gençlerin eğitimi ve gelişimi için de yoğun emek veriyoruz. 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Betonart Mimarlık Yaz Okulu bunun en büyük örneği; genç mimarların profesyonel dünyaya adım atmalarına ve çimento ile tanışmalarına imkan tanıyoruz. Aynı zamanda gençlerin BETONART Mimarlık Yaz Okulu ile güçlü ve büyük bir ekosisteme giriş yapmalarını ve deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Bu yılki buluşmamızda atölyelerimiz 10 gün boyunca 'standartlaştırma' temasında projeleriyle sahada olacaklar; ortaya çıkacak sonuçları heyecanla bekliyoruz" dedi.