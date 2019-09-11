Beykoz Üniversitesi ‘Ek Tercih Günleri’ için son gün

Merkezi yerleştirmede tercih hakkını kullanmamış ya da tercih yapsa da herhangi bir programa yerleşememiş öğrenciler için üniversiteli olma şansı ek yerleştirme ile devam ediyor. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Öğrenciler bir yıl kaybetmek yerine ek yerleştirme haklarını kullanarak bu şansı değerlendirebilirler. Bu süreçte aileler ve öğrencilerin yanındayız” dedi.