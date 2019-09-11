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Beykoz Üniversitesi ‘Ek Tercih Günleri’ için son gün
Eğitim 11.09.2019, 09:02 Tuğçe Hanım
Merkezi yerleştirmede tercih hakkını kullanmamış ya da tercih yapsa da herhangi bir programa yerleşememiş öğrenciler için üniversiteli olma şansı ek yerleştirme ile devam ediyor. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Öğrenciler bir yıl kaybetmek yerine ek yerleştirme haklarını kullanarak bu şansı değerlendirebilirler. Bu süreçte aileler ve öğrencilerin yanındayız” dedi.
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri için bugün son gün.
Bu yıl ek yerleştirmede yükseköğretim kurumlarında 191 bin 140 kontenjan bulunuyor. Bunların 66 bin 974 lisans bölümlerinde, 124 bin 166’sı da önlisans bölümlerinde bulunuyor.
‘Uzmanlarımız, ailelerimizin ve öğrencilerimizin yanında’
Öğrencilerin eğitimlerine ara vermemesinin çok önemli olduğunu belirten ve ek yerleştirmede önemli sayıda kontenjan olmasının öğrenciler için büyük fırsat yarattığının altını çizen Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Öğrencilerin tam da bu gelişim çağlarındaki bir yılının çok önemli bir yeri var. Eğitimlerini sekteye uğratmadan devam ettirmeleri gelecek planları için en büyük motivasyon kaynağı. Bu yüzden ek yerleştirme fırsatını değerlendirebilirler. Doğru bir tercih ile yükseköğretimde istedikleri bir programa yerleşebilirler” dedi.
İlk 5 tercihe yüzde 25 tercih bursu
Ek yerleştirmede Beykoz Üniversitesi’ni tercih eden adaylara lisans ve önlisans programlarında burslu, yüzde 75 ve yüzde 50 indirimli kontenjanlar sunulduğunun da bilgisini veren Durman, öğrencilerin üniversitenin tercih uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabileceklerini belirtti.
Öğrenciler ayrıca Beykoz Üniversitesi’nin yüzde 50 indirimli kontenjanlı bölümlerine ilk 5 tercihlerinde yer vermeleri ve yerleşmeleri durumunda yüzde 25 tercih bursundan da faydalanabilecek.
Hafta sonu da tercih yapılacak
Ek tercihlerin son günü olan bugün de ‘Ek Tercih Günleri’ne devam eden Beykoz Üniversitesi, adayların seçecekleri üniversite ve bölüm ile hayatlarına yön vermelerinde destek olacak. Bugün adaylar saat 09:00-17:00 saatleri arasında Beykoz Üniversitesi’nin Kavacık Rektörlük Yerleşkesini ziyaret edebilecekler. Üniversitenin uzman tercih danışmanlarından üniversite tercihleri, bölümleri ve sunulan olanaklar hakkında yüz yüze bilgi alabilecekler.
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