Bruce Lee Kimdir? Bruce Lee Hayatı ve Gizemli Ölümünün Ardından Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

1940 yılında ABD’nin San Francisco kentinde dünyaya gelen Çin kökenli aktör ve dövüş ustası Bruce Lee’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle dünyanın birçok yerinde Bruce Lee anısına etkinlikler düzenlenecektir.

Tam adı Bruce Jun Fan Lee olan ünlü dövüş sanatları ustası , kendi geliştirdiği ve dünyanın en önemli dövüş sanatlarından biri olan Jeet Kune Do sanatının ilk ustasıdır. Türkçe adı Durduran Yumruk Yolu olan bu dövüş sanatı, Bruce Lee’nin çocukluk yıllarından itibaren aldığı; Kung Fu, Wing Chun, Karete, Boks, Muay Thai, Jujutsu, Kick Boks, Aikido, Jodo, Eskrim, güreş ve Teakwondo eğitimlerinin hepsinin bir karması ve yeni tekniklerin kullanıldığı bir teknik olarak kayıtlara geçmiştir.

Bruce Lee’nin Yaşam Öyküsü!

27 Kasım 1973 yılında ABD, San Francisco, Chinese Hospital’da dünyaya gelen Bruce Lee’nin asıl adı Lee Jun Fan’dır. Adı doğumunu gerçekleştiren doktor tarafından verilen Lee, daha sonra tüm dünyada Bruce Lee olarak tanınmıştır. Bruce Lee’nin annesi ve babası Çin operasında gösteri performansı sergileyen iki oyuncudur. ABD’ye Çin operasıyla birlikte turneye geldikleri sırada Bruce Lee doğmuştur.

Bruce Lee’nin küçük yaşlarından itibaren hırçın ve hareketli yapıya sahip olması üzerine ailesi Bruce Lee’nin kung fu eğitimi almasını istemiştir. 1954 yılında dünya tarihinin en önemli dövüş ustalarından biri olan ve daha sonra hayatı filmlere aktarılan Wing Chun ve Kung Fu ustası Yip Man (İp Man) ile dövüş sanatını öğrenmeye başlamıştır . Dövüş sanatlarına başlamasında en etkili olan unsur Bruce Lee’nin küçük yaşlarından itibaren sokak kavgalarında yenileceğinden korkmasıdır.

Wing Chun eğitiminin yanı sıra boksla da ilgilenmeye başlayan Bruce Lee, aynı zamanda ailesinden kaynaklı olarak dansa da büyük bir ilgi duymaktaydı. Dansa olan ilgisi ve yeteneği daha sonra dövüş sanatlarında da onun stilini belirlemesinde etkili olmuştur. Cha Cha dansından oldukça başarılı olan Bruce Lee , Hong Kong’da düzenlenen bir yarışmada birinci seçilmiştir.

Bruce Lee’nin çok fazla sokak kavgalarına karışması üzerine ailesi 19 yaşında Bruce Lee’yi doğduğu ülke olan ABD’ye yeniden yollamışlardır. ABD’ye döndükten sonra Seattle’de, bir restoranda garsonluk yapan Bruce Lee, bu yıllarda çalıştığı yerde kalmaya başlamıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Washington Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğrenim görmeye başlayan Bruce Lee, üniversite eğitimi boyunca da geceleri garsonluk yapmaya devam etmiştir. Aynı dönemlerde, Çinlilerden başkasına öğretilmesi yasak olan Kung Fu sanatını, Amerika’da Çin kültürünün gelişmesi için Kung fu eğitimleri vermeye başlamıştır. Kısa sürede birçok öğrencisi olan Bruce Lee, Jun Fan Kung Fu isimli bir dövüş akademisi açarak 1963 yılına kadar burada eğitim vermeye devam etmiştir . Aynı yıllarda Linda Emery ile evlenen Bruce Lee, ülke genelinde Kung Fu dersi veren tek yer olması nedeniyle ikinci okulunu da Oakland’a açmıştır. Çinlilerden başka kişilere öğretilmesi yasak olan Kung Fu’nun ABD’de yayılmaya başlamasının ardından Kung Fu’nun dövüş sanatından ziyade içine taşıdığı derin felsefenin ve Çin kültürünün de yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Bruce Lee’nin Sinema Kariyeri!

1964 yılına ait Ed Parkers filmiyle Bruce Lee ilk defa uluslararası bir başarı elde etmiştir. Bruce Lee’nin ilk uzun metraj filmi olan, Big Boss filmi , Hong Kong ve diğer pek çok Asya ülkesinde tüm zamanların gişe rekorlarını kırarak Bruce Lee’nin asıl şöhretini yakalamasına neden olmuştur.

Dövüş sanatlarına hakim olmasından dolayı filmlerde birçok aksiyon sahnesini başarıyla canlandıran Bruce Lee, takip eden yıllarda; Fist of Fruy, The Unicorn Palm, Way of The Dragon, Enter the Dragon, Game of Death filmlerinde başarılı bir performans sergilemiştir.

Bruce Lee’nin tüm dünyada büyük bir üne kavuşmasında etkili olan son filmi Game of Death filminde; Kerim Abdül Cabbar ve Dan İnosantio ile rol alan Bruce Lee, bu filmi tamamlayamadan hayatını kaybetmiştir.

Bruce Lee’nin Ölümü!

20 Temmuz 1973 yılında hayatını kaybeden Bruce Lee’nin yaşamı kadar ölümü de oldukça tartışmalıdır. Ölmeden kısa süre önce ciddi sırt ağrılarından şikâyetçi olan Bruce Lee, doktorları tarafından dövüş sporlarını bırakması yönünde tavsiyeler almıştır. Yaklaşık altı ay boyunca yataktan çıkamayan Bruce Lee, hastalığı döneminde Jeet Kune Do Tao isimli kitabını yazmaya başlamıştır.