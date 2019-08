'Çalıkuşları' köy çocukları için bir araya geldi

MESLEĞE yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerine destek amacıyla başlatılan 'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' projesi kapsamında 50 kadın öğretmen Ankara'da bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Türk Eğitim Derneği (TED) işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında köy çocukları için bir araya gelen kadın öğretmenler, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Çalıkuşu'ndaki öğretmen Feride ile özdeşleştirilerek, modern ‘Çalıkuşu’ tanımlaması yapıldı.Zurich Sigorta’nın destek verdiği 'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz’ isimli proje 2018-2019 eğitim öğretim yılında başladı. Proje ile mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenlerin desteklenmesi hedefleniyor. 'Yeni öğretmenler yeni başlangıçlar’ başlığındaki proje kapsamında, kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olunurken, bulundukları köylerde lider kimlikleri ile bu alanların sosyal ve fiziksel eksikliklerini düzeltmeye yönelik uyum çalışmaları yürütmeleri teşvik edilecek. Proje, 'Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Gelişiminin Desteklenmesi', 'Öğretmenlerin Yöresel ve Sosyal Uyumunun Sağlanması-Sosyal Girişimcilik Modelleri' ve 'Gönüllülük Esasına Dayalı Projeler ile Ana Projenin Desteklenmesi' olarak 3 temel konu kapsamında yürütülecek.'DEZAVANTAJLI OKULLARIMIZIN AYAĞA KALDIRILABİLECEĞİ YOL HARİTASI ÇIKARIYORUZ'Türkiye'de yüzlerce proje yapıldığını söyleyen TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Bu projelerin birçoğunun eğitimcilerin danışmanlık yaptığı, dokümanların yazıldığı sonra da raflarda unutulduğu çıktıyla karşımıza çıkıyor. TED olarak yaptığımız her bir projeyi model haline getirmek istiyoruz. Yaptığımız şeylerin bize değil, ülkeye bir katkı sağlaması gerekiyor. Dezavantajlı okullarımızın ayağa kaldırılabileceği bir yol haritası ortaya çıkarıyoruz. Yapmamız gereken ileriye dönük bu projeyi doğru adımlarla götürmektir. Bu proje ile Avrupa Birliği ülkelerine ve birçok ülkeye çok paralar harcamadan yapıldığını göstereceğiz" dedi.'BU PROJEYİ CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ'Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise öğretmen yetiştirme ve öğretmene ilişkin temel mevzunun, sürdürebilir bir nitelik kazanması gerektiğini söyledi. Eğitim sistemlerine ilişkin genel reformlarda ana başarının bu reformun amaçlarına hizmet edecek, o ülkedeki tüm aktör ve paydaşların aynı amaçta hizalanmasından geçtiğini savunan Boyacı, "Köy öğretmenleri ve köyde görev yapan öğretmenler bizim için çok değerli. Bu projeyi canı gönülden destekliyoruz. TED ile başlattığımız bu eğitim etkinliklerine artarak devam ettireceğiz. Önemli olan sağlıklı bir ekosistemi dışarı bir kapasite olarak inşa edebilmek. Bu projenin iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.'BİN KADIN ÖĞRETMENE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'Sadece Türkiye için değil, dünya için çok güzel ve önemli bir proje yaptıklarını belirten Zurich Sigorta Genel Müdür Başyardımcısı Esra Bozkurt da, şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 2023 yılında bugün başladığımız yolda bin kadın öğretmene ulaşmayı hedefliyoruz. Bin kadın öğretmen bizim için 30 bin öğrenci 150 bin aile bireyi demektir. Dolayısıyla bu projeyi sadece öğretmenler projesi olarak değil, iletişim, sosyal sorumluluk, hayata dair her şeyin içinde olduğu ve geleceğimize, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacağımız bir proje olarak görüyoruz."'BU PROJE SAYESİNDE KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM'Şanlıurfa Harran'da bulunan Göktaş İlkokulu'nda öğretmenlik yapan ve projeye katılan Dilek Afyon, okulda tek öğretmen olarak görev yaptığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Birçok sorunu kendim halletmek zorundayım. Türk Eğitim Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi ile buraya geldik. Ben yalnız olmadığımı gördüm. Benimle aynı şartları ve sorunları yaşayan öğretmen arkadaşlarım varmış. İlk olarak bu açıdan bana motive oldu. İçeriği çok dolu bir proje. Bu proje sayesinde kendimi geliştiriyorum. Çocuklara da öğreteceklerim daha çok artıyor. Bu onları, köyü ve velileri de etkiliyor. Benim orada ufacık değişikliğim bile halka olarak hepimizi etkiliyor. Aslında Harran’ın Göktaş Köyü için büyük bir yenilik olacak."'BU PROJE SAYESİNDE YALNIZ OLMADIĞIMIZI HİSSETTİK'Şanlıurfa'da birleştirilmiş sınıfta öğretmenlik yaptığını söyleyen Derya Altay, birleştirilmiş sınıflarda öğretmen sayısının az olduğunu ifade ederek, "Bu proje sayesinde yalnız olmadığımızı hissettik. Şu an kendimizde hem motive anlamında hem de yalnız olmadığımızı anlamamıza vesile oldu. Öğrencilerimizin üzerinde büyük bir etkimizin olduğunun farkındayız. Bu eğitimler sayesinde kendimizi geliştirme fırsatı oldu. Proje sayesinde bulunduğum yerde görev yapan öğretmenlerle tanışma imkânım oldu. Sosyal ortamı oluşturduk. Böylece birbirimize destek sağlamış oluyoruz" diye konuştu.