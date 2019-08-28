Çalışanlara büyük fırsat: Uzaktan yüksek ihtisas

Beykoz Üniversitesi, "Hem işim aksamasın hem de yüksek lisans yapayım" diyenler için kapılarını sonuna kadar açtı. İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarını açan Beykoz Üniversitesi, başvuracak adaylarda ALES ve dil puanı şartı da aramıyor.

Günümüzde, ulusal, bölgesel ve uluslararası iş ortamında varlıklarını başarıyla sürdüren işletmelerin, her şeyden önce vizyon sahibi, güçlü bilgi birikimi, beceri ve deneyimi olan nitelikli insan kaynaklarına sahip olduğu açıkça görülmektedir. Beykoz Üniversitesi, bu ihtiyacı karşılayabilmek adına yeni eğitim - öğretim döneminde ilk öğrencilerini alacağı İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarını açtı. Böylece, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksiniminin karşılanabilmesi amaçlanıyor. Güz döneminde bu programların her birine 50 öğrenci alınması planlanıyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Zaman ve yer sınırlarını ortadan kaldıran uzaktan eğitim ile öğrenciler derslerini kendilerine en uygun zaman ve yerde izleyebiliyorlar. Özellikle çalışan ancak yüksek lisans yapmak isteyen kişiler için çok iyi bir seçenek oluyor.

Uzaktan eğitim derslerinde tecrübeli olan ve uzun süredir bu sistemle ön lisans programlarını başarıyla yürüten Beykoz Üniversitesi'nde örgün eğitime dayalı programlarda da bazı dersler uzaktan eğitim, bazıları da kısmen uzaktan şeklinde yürütülüyor. Dersler, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin sağladığı altyapı ve teknik destek ile bu alanda deneyimli öğretim üyeleri tarafından veriliyor. Programlara 4 yıllık herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir bölümünden lisans diploması almış olanlar başvurabiliyor. Lisans derecesinin belirli bir dalda olması gerekmiyor. Yabancı dil, not ortalaması ve ALES koşulu da aranmıyor. Üniversite, yüksek lisans programlarını İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İş ve Örgüt Psikolojisi, Yapı Yönetimi, İletişim Tasarımı gibi iş dünyasının gereksinim duyduğu alanlarda oluşturuyor.

EK İNDİRİMLER UYGULANIYOR

Başvurular, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılıyor. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup bu belgelerin orijinalleri kayıt sırasında isteniyor. Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar kendilerine bildirilen yer, tarih ve saatte sınav veya mülakata alınıyorlar. Programa kabul edilen öğrencilere, kurumlarda çalışanlara, Beykoz Üniversitesi mezunlarına ve Beykoz Üniversitesi çalışanlarına ek indirimler uygulanabiliyor. Öğrenim ücreti de taksitler halinde ödenebiliyor.