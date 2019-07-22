Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Nitelikli İletişimciler Yetiştirmek İçin Öğrencilerini Bekliyor

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümünü açarak mevcut bölümlerine bir yenisini daha ekledi.

Animasyon, çok geniş bir yelpazede yer alıyor

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Günümüzde animasyon; medya ve iletişimin çeşitli alanlarında; güzel sanatlar, mimari, tıp, savunma, yüksek teknolojili sektörler, eğlence vb. çok geniş bir yelpazede kullanılıyor. İletişim bilimlerinin geleceğe taşınmasında önemli kapılar açma özelliğine sahip olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde, iletişim alanında teorik bilgiyi, uygulamalı eğitimle destekleyerek aktarmak ve bu alanda sektörün ve üniversitelerin ihtiyacı olan donanımlı meslek ve sanat insanları yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Donanımlı tasarımcılar yetiştirilmesi hedefleniyor

Son teknolojiyle donatılmış bilgisayar laboratuvarları, televizyon stüdyoları, çekim, yapım ve kurgu atölyeleri çizgi film ve animasyon alanında ileri düzeyde eğitim için uygun bir ortam sunmaktadır. Nitelikli akademik kadrosuyla, kendi alanında iddialı ve benzerleri arasında en iyi olmayı hedefleyen bölümümüz teknik becerileri üstün, donanımlı tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hangi dersleri kapsıyor?

Ders programı geleneksel çizgi film, 3 boyutlu bilgisayar animasyon ve sinema dersleri üzerine yapılandırıldı. Uzun filmlerden kısa filmlere, reklam filmlerinden etkileşimli tasarımlarda kullanılan filmlere kadar birçok medya, çizgi filmin uygulama alanı içine girdi. Dört yıllık eğitim sonunda, sinema dili, film, video, animasyon teknikleri öğretilerek; reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak mezun vermeyi amaçlamaktayız. Animasyon için gerekli olan çizim yeteneği resim, heykel gibi sanat disiplinlerinden farklı olarak yaratıcılığın ön planda olduğu bir çizim yeteneğidir. Çevreyi gözlemleme ve görsel algı, gözlemlediğini animasyon projesine aktarabilme, animasyonda çizimden çok daha önemlidir. Öğrenci müfredat programında derslerde animasyona yönelik çizimin temeli olan temel çizim ve tasarım kuralları, perspektif, konsept karakter çizimi gibi konularda deneyim kazanabilecektir.

Mezunların istihdam alanları neler?

Mezun olanlar, animasyon sektöründe Karakter Tasarımcısı, Storyboard Sanatçısı, Konsept Tasarımcısı, 3B Modelleme Sanatçısı, Rigging Sanatçısı, 3B-2B Animatör, Animasyon Yönetmeni, Doku ve Işık Sanatçısı, Senarist, Görsel Efekt Sanatçısı, Ses Tasarımcısı ve Kurgu alanlarında istihdam edilebilirler.”