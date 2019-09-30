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DGS ek yerleştirme tercih dönemi yarın başlıyor

Tercihler, yarından itibaren 7 Ekim'e kadar sürecek.

Eğitim 30.09.2019, 15:18 30.09.2019, 15:23
DGS ek yerleştirme tercih dönemi yarın başlıyor

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme tercihleri yarından itibaren 7 Ekim'e kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesindeki bilgiye göre, 2019-DGS ek yerleştirme tercihleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile yapılacak.

Yarın başlayacak tercih işlemleri 7 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Ek yerleştirme #terich #eğitim #ösym #dgs
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