Eğitim, istihdam ve üretim ilişkisi güçlendirilecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Başkent Organize Sanayi Bölgesini ve bölgedeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarını ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimde, eğitim, istihdam ve üretim ilişkisini güçlendirme kararı aldı.

Mesleki ve Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi, Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem SOLMAZ'ın da eşlik ettiği ziyarette MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, okulların son durumu, ihtiyaçları ve yapılan son düzenlemeler hakkında bilgiler aldı.

YENİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ziyaretin ardından düzenlenen toplantıda, Türkiye´de mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde mesleki eğitimde yapılan düzenlemeler ve başlatılan yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Ana gündemin eğitim, istihdam, üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ve mevcut OSB mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sayılarının artırılmasının olduğu toplantıda, 2023 Vizyon Belgesi kapsamında mezunlara istihdamda öncelik verilmesi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının mesleki ve teknik eğitim kurumlarına sağladığı katkılara destek olunması ve patent düşüncesinin yaygınlaştırılması da görüşülen konular arasındaydı.