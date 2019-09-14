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Eğitim Yardımı Artırıldı! %25'lik Artış...

İBB Başkanı İmamoğlu tarafından verilen talimatla birlikte şehit çocukları başta olmak üzere, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere bir defaya mahsus olarak verilen 200 TL'lik eğitim yardımında %25 oranında artış yapıldı ve 250 TL oldu.

Eğitim 14.09.2019, 17:09 Billdrt
Eğitim Yardımı Artırıldı! %25'lik Artış...
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17 Eylül salı günü konuyla ilgili başlayacak olan başvurular, İBB Eğitim Yardımları Başvuruları Müdürlüğü'nün Avrupa Yakası'nda Edirnekapı, Anadolu Yakası'nda Selimiye ofislerinden yapılabilecek. Başvuruların bu yıl geçen yıla kıyasla oldukça artış göstereceği ve 100.000 kişiye yükselmesi beklendiği ve şartları taşıyan her çocuk için 250 TL ödeme yapılacağı bildirildi.

Özel okul da okuyup okumaması farketmeksizin şehit çocuklarına harçlıklar her koşul ve şartta verilecek. Anaokulu kreş veya özel okullara giden diğer öğrenciler ne yazık ki yardımdan faydalanamayacak. İlkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde bulunan engelli çocuklara verilecek yardım bir defaya mahsus olacak.

Engelli öğrencilerden yrdım için Rehberlik Araştırma Merkezi RAM raporları talep edilecek. Öğrenci adına ödemeyi alacak velinin ise yanında kimliğini bulundurma zorunluluğu aranacak. Şehit çocukları ve yetim - öksüz çocukların nüfus müdürlüklerinden durumlarını gösteren belge almaları gerekecek. 

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