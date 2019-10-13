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Engelli öğrenciler “vatan sevgisini“ gölge oyunu ile anlatacak

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle zihinsel engelli öğrencilerce hazırlanan "Vatan Sevgisine Engel Yoktur" adlı gölge oyunu, Türkiye turnesine çıkıyor.

Eğitim 12.10.2019, 11:05 12.10.2019, 13:25
Engelli öğrenciler “vatan sevgisini“ gölge oyunu ile anlatacak

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) destekleriyle zihinsel engelli öğrencilerin sahnelediği "Vatan Sevgisine Engel Yoktur" adlı gölge oyunu, Türkiye turnesine başlayacak. Öğrenciler, gölge oyunu aracılığıyla yüzlerce çocuğa milli birlik ve beraberlik ruhunu anlatacak.

Vatan sevgisinin, milli birlik ve beraberlik ruhunun Bakanlık tarafından kuşaktan kuşağa aktarılması amacıyla hafif zihinsel yetersizliği bulunan engelli öğrencileri içine alan bir proje başlatıldı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projede, özel eğitim meslek okulundan 17 engelli öğrenci, "Vatan Sevgisine Engel Yoktur" isimli gölge oyununu Türkiye genelindeki akranları için sahneye taşıyacak.

Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak 15 Temmuz'a uzanan gölge oyununda darbe girişimi gecesinde, komutanından aldığı emirle ülkesini canı pahasına koruyan şehit Ömer Halisdemir, PKK mensubu teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Batman'da terör saldırısı sonrası şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ın kahramanlık hikayeleri işlenecek.

- Türkiye turnesine çıkacak

Oyununun 7 bölge ve 7 ilde sahnelenmesi planlandı.

Bu kapsamda oyun, 22 Ekim'de Samsun'da, 25 Ekim'de Erzurum'da, 28 Ekim'de Ankara'da, 12 Kasım'da İzmir'de, 14 Kasım'da Bursa'da, 26 Kasım'da Şanlıurfa'da ve 29 Kasım'da da Mersin'de gösterime sunulacak.

Engelli öğrenciler gölge oyunu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce öğrenciye ulaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#zihinsel engelli öğrenciler #Özel Eğitim ve rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü #milli eğitim bakanlığı #meb #Vatan Sevgisine Engel Yoktur adlı gölge oyunu
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