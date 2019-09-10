Geylan’dan, Ceren Damar Şenel davasıyla ilgili çağrı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ceren Damar Şenel davası hakkında konuştu. Geylan, toplumun tüm kesimlerine seslenerek, "Gelin bu davaya sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesiyle alakalı bir açıklama yaptı. Geylan, ilk duruşmanın 27 Eylül tarihinde görüleceğini hatırlattı.

Bu davaya toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkmasını isteyen Geylan, “Ceren Damar Şenel davası bir milat olmalıdır” dedi. Geylan’ın yaptığı açıklamada, “Çankaya Üniversitesinde bir meslektaşımız katledildi. Sınavda kopya çekmesine müsaade etmediği bir öğrencisi tarafından odasında defalarca bıçaklandı. Çok başarılı ve gelecek vaat eden bir bilim insanını hayatının baharında kaybettik. Bu vesileyle Ceren Damar Şenel kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum. Ceren Damar Şenel davasının 27 Eylül’de ilk duruşması olacak. Toplumun tüm kesimlerine sesleniyorum; gelin bu davaya sahip çıkın. Bu dava sadece Ceren Damar Şenel ve ailesinin davası değil, tüm toplumun davasıdır” ifadesi yer aldı.

Eğitimciye verilen değerin çocuklara verilen değer olduğunu kaydeden Geylan, “Toplum olarak canımızın parçasını evladımızı öğretmenlerimize teslim ediyoruz. ‘Bu hamuru yoğur’ diyoruz. Çocuğunuz sizden çok daha fazla öğretmeniyle vakit geçiriyor. Dolayısıyla öğretmene verdiğiniz saygı, itibar, kendi çocuğunuza verdiğiniz değerle mütenasiptir. O halde gelin bu davaya sembolik bir anlam yükleyelim. Toplumun tüm kesimlerini bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Hükümete de şu çağrıda bulunuyoruz; yapanın yanına kar kalmasın. Devlet kamu çalışanını, eğitim çalışanlarını korusun. Şiddet söz konusu olduğunda bir şikayete bağlı kalmaksızın ya da şikayetten vazgeçildiğinde bile fail hakkında kamu davası yürütülsün, yasa koyucular tedbir alsın, hem önleyici tedbirler hem de fail hakkında caydırıcı müeyyideler ihtiva eden yasal düzenlemeler hayata geçirilsin. Geçen yıl bir anket gerçekleştirmiştik. Ankete katılanların yüzde 26’sı okul ve çevresinde şiddete maruz kaldığını ifade etmişti. Şiddete maruz kalanların yüzde 84’ü şikayetçi olmadığını ya da birtakım telkinlerle şikayetini geri çekmediğini bildirdi. Gün geçmiyor ki haber bültenlerinde eğitim çalışanlarına saldırı hadisesi ile karşılaşmayalım. Dolayısıyla yasa koruyucu mutlaka tedbir almalıdır. Ceren Damar davası bir milat olmalıdır. Bu dava hepimizin davası olsun” dedi.

(İHA)