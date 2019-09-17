Gölbaşı'nda "İlköğretim Haftası" coşkusu

İlköğretim Haftası Gölbaşı’nda büyük bir coşku ile kutlandı. Gölbaşı İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programına Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, ilçe protokolü ve veliler katıldı.

İlköğretim Haftası etkinlik programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

‘GÖLBAŞI EĞİTİMDE DE YÜKSELEN DEĞER KONUMUNDA’

Kutlama programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde başladığını ifade ederek “ Eğitim bireyin doğduğu andan itibaren başlayan, aile, okul ve çevre etkileşimi ile devam eden, bir yandan bireyi hayata hazırlarken, bir yandan da gelişmesini sağlayan ve sürekli olarak yenilenmeyi, değişmeyi ve gelişime açık olmayı zorunlu kılan dinamik bir alandır. İlçemiz sanayi , tarım, turizm potansiyelinin yanında eğitim alanında da önemli ve yükselen bir değer durumdadır. Aklın ve bilimin önderliğinde düşünen, analiz eden, ahlaklı ve vicdanlı bireyler olma hedefinde, önce mutlu olmayı başaran okuyan ve çalışan bireyler olmalıyız. ” dedi.

GÖSTERİLER BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Etkinlikte öğrencilerin gösterileri beğeni toplarken, izleyiciler alkışlarla öğrencilere eşlik etti.

Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi’nin eğitim öğretime desteğinin devam edeceğinin altını çizerek “Öğrencilerimizin derslerdeki başarısının yanında vatanını, milletini seven, bilgili, bilinçli, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller olarak yetişmelerini umut ediyor, göz bebeğimiz çocuklarımızın ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak eğitim camiasına sonsuz desteğimiz var. Eğitim için koyulan her tuğlanın değerinin tartışılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatarak bu anlayışı çalışmalarımıza rehber yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının tüm paydaşlarına, Gölbaşımıza ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ŞİMŞEK’E SEVGİ SELİ

Program sonrası öğrencilerin büyük sevgisiyle karşılaşan Başkan Ramazan Şimşek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirirken Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan’la birlikte sınıfları gezip öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı için başarılar diledi.