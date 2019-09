“Hedefimiz zamanı aklı ve kalbiyle yakalayabilen nesiller...”

Akıllı Kalpler Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi Kurucu Müdürü Hanife Canbaşa, minik yavruları geleceğe ve okula hazırladıklarını, başarılı ve mutlu bir şeklide hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Akıllı Kalpler Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin titiz bir ekip çalışmasıyla hizmet verdiğini ifade eden Kurucu Müdür Hanife Canbaşa, “Hedefimiz zamanı aklı ve kalbiyle birlikte yakalayabilen nesiller yetiştirebilmektir” dedi.

‘Çocuğum benim için her şeyden önemlidir; onun mutlu ve iyi bir çocuk olmasını istiyorum’ diyen anne ve babalara seslenen Akıllı Kalpler Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi Kurucu Müdürü Hanife Canbaşa, Alfa Haber Ajansı’na (AHA) yaptığı açıklamada şunları söyledi:

BİZ NEDEN AKILLI KALPLERİZ?

“Öncelikle ‘Çocuğum benim için her şeyden önemli; O’nun mutlu ve iyi bir çocuk olmasını istiyorum. Mutlu, güvenli, sağlıklı, sevecen, güleç bir çocuk istiyorum ki; gözlerinin içi hep gülsün, kendisiyle barışık olsun, öğrendiği şarkıları mırıldansın, merakı bir an olsun dinmesin, sorular sorsun ama dinlemeyi de öğrensin’ diyen anne ve babalara seslenmek istiyorum.

Tüm anne babaların çocukları için ‘Arkadaşlarıyla iyi geçinsin, balıkları, kuşları, çiçekleri, ağaçları, ayı, yıldızları, gökyüzünü sevsin, yalnızlıktan, karanlıktan korkmasın, ne kendine nede başkasına zarar vermesin. Başaramamaktan yılmasın, bir toplulukta çıkıp şiir okumaktan, şarkı söylemekten çekinmesin. Kendini özgürce ifade edebilsin. Kitaplarla, boyalarla, şarkılarla, müzik aletleriyle, sporla ilgilensin. Yanakları hep pembe, gözleri hep pırıl pırıl olsun’ dediklerini biliyoruz.

Onlar, elbette çok şey istemiyorlar. Bunları istemek her anne baba gibi en doğal hakkınız. Çünkü onlar, çocukları için endişe ediyor, heyecanlanıyor ve çalışıyor. Bütün bunları sağlamak da biz eğitimcilerin görevidir. Bunun için de kurum olarak gelecekte vatanımıza bayrağımıza, milli manevi ahlaki değerlerimize sahip çıkacak, mutlu, güvenli, sağlıklı, güleç çocuklar yetiştirmek için varız diyoruz.”

MUTLULUĞA GİDEN YOL…

Çocuklarımızın henüz küçük yaşta iken seçim yapma yetisinden yoksun olduklarına dikkat çeken Kurucu Müdür Hanife Canbaşa, daha sonra şunları söyledi:

“Onlar için biz ebeveynler en doğru olanı seçmeliyiz. Beyin, beden ve ruh doyumuna ulaştırılamayan çocukların başarı ve mutluluk şansı çok azdır. Aklın gücünü kalbî değerleriyle harmanlayan, öğrendiklerini evrensel ahlak ilkeleri çerçevesinde kendisi ve toplum için kullanan bireyler başarılı ve mutlu olmaktadır. Görülüyor ki ne sadece akıl ne de sadece kalp, insanı mutluluğa götürmeye tek başına yetmiyor.

İşte bu yüzden biz ‘Akıllı Kalpler’iz.

26 yıllık tecrübenin eseri “Akıllı Kalpler Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi”, tüm bunlara önem veren titiz bir ekip tüm çalışmaları heyecanla, profesyonel adımlarla 2015 yılından itibaren başarılı ve mutlu bir şekilde hizmet vermenin gururunu yaşıyor. Eğitimin sevgi ve güven ile başlar inancıyla çıktığımız yolda zamanı aklı ve kalbiyle birlikte yakalayabilen nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz.”