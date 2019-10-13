İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş başvurusu nasıl yapılır konusunda bilgi sahibi olmak istenilen işe girilmesine ve iş başvurularındaki süreci sağlıklı yürütmeye katkı sağlamaktadır. İş başvurusu yapılması sırasında kendini ifade etme başta olmak üzere geçmiş iş tecrübeleri hakkında karşı tarafı doyurucu bilgiler verme ve girilmek istenen işte gösterilecek başarıyı yansıtma işe alım aşamasının başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır.

İş Başvurusu Yapma Aşamaları

İş başvurusu yapmak

özellikle bu konuda deneyim sahibi olmayan kimseler açısından oldukça önemlidir. İş başvurusu yaparken öncelikle birtakım aşamaların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir. Kişinin kendi özellikleri ve diplomasına göre belirleyeceği bu adımlar iş başvurusunun daha verimli sonuçlanmasına aracılık edecektir. İş başvurusu yaparken;

Doğru iş tercihi yapmak; iş başvurusu sırasında göz ardı edilen ilk husus doğru karar verme aşamasının atlanmasıdır. İlgi ve beceriyle birlikte diplomaya uygun meslek tercihi yapmak, iş seçerken maddi imkanları göz önünde bulundurmak hatta üçüncü kişilerden iş tecrübeleri hakkında bilgi alarak başvuru yapılacak iş koluyla ilgili yeterli ve doğru bilgi almak işe başvurunun başlangıç aşamasıdır.

Özgeçmiş hazırlama; CV hazırlama olarak da bilinen geçmişe ait bilgilerin kapsamlı bir şekilde hazırlandığı özgeçmişler özellikle online iş başvurularında tercih edilebilirliğinizi arttırmaktadır. Okuduğunuz bölümler, daha önce çalıştığınız işler size ait adres, telefon gibi bilgiler işverenin size ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Online ya da bireysel başvuru yapma; İş başvuruları yüz yüze olabileceği gibi online olarak da gerçekleşmektedir. İş başvuruşu sırasında iş ile ilgili coşkunun dile getirilmesi, saygı kurallarına uyulması ve abartıya yer vermeden kendiniz hakkında detaylı bilgi vermeniz karşı tarafın sizi tanımasına yardımcı olacaktır.

Başvurudan sonra takip sürecini ihmal etmeme; iş başvurusu yapıldıktan sonra mutlaka sonraki süreç ihmal edilmemelidir. Telefonla ya da mail yoluyla iletişime geçilebileceğinden düzenli olarak bu yollar açık tutulmalı iş başvurusu yapılan yerden olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılması beklenmelidir.

İş Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İş başvurusu yaparken özgeçmiş başta olmak üzere birtakım belgeler iş başvurusu yapılan yer tarafından talep edilmektedir. İş başvurusu için gerekli belgeler ;

Kimlik belgesi fotokopisi,

Vesikalık fotoğraf,

Diploma,

CV (özgeçmiş)

Referans mektupları,

Sağlık raporu,

Askerlik durum belgesi,

Adli sicil kaydı,

İkametgah,

Ehliyet fotokopisi

Gibi belgelerden oluşmaktadır. Bu belgelerde eksiklik olmaması işe başvuru şartlarının sağlanması bakımından önem arz etmektedir. İş başvurusu nasıl yapılır konusunda işverenin talep ettiği konularda yeterli olunduğuna kanaat getirilmesi halinde iş başvurusu yapmaktan çekinmeden başvuru yapılmalı ve sonucu sabırla beklenmelidir.