İstanbul Bilgi'de geleceği şekillendiren eğitim modeli başlıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi geleceği şekillendirecek eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. BİLGİ ve beş farklı eğitim kurumunun iş birliğiyle hayata geçirilen yeni nesil öğrenme ve gelişim platformu “LOOP” ile dijital dönüşüm, inovasyon, girişimcilik ve fintech gibi 21. yüzyılın yetkinliklerine uygun eğitimler verilecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi, gelişimi destekleyen, yeniliğe önem veren kurumlarla, önde gelen eğitim organizasyonlarını buluşturan bir öğrenme platformu olarak tasarlanan “LOOP”u (Learn on Organisations and People) hayata geçirdi. İnsanı, teknolojiyi ve organizasyonları odağına alan LOOP bünyesinde Enocta, Eğitmen Panda, Üç Renk Danışmanlık, S360 ve Franklin Covey eğitim kurumları, farklı eğitim modüllerini BİLGİ iş birliğiyle ortaya koyacak. 21. yüzyılın yetkinliklerine göre belirlenecek programlar dijital dönüşüm, inovasyon, sosyal inovasyon, girişimcilik, eğitim teknolojileri, eğitim yönetimi, finans, fintech’in yanı sıra bireysel, profesyonel ve kurumsal gelişime odaklanacak.

LOOP tanıtım töreni santralistanbul Kampüsü’nde dün akşam yapıldı. İş birliğine dair detayların ve gelecek planlarının kamuoyu ile paylaşıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Yenisey, öğrenmenin farklı biçimlerde hayat boyu devam ettiğini ve LOOP’un da buna hizmet edeceğini belirtti.

“LOOP bir performans platformu”

BİLGİ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral ise LOOP’un bir performans platformu olduğunun altını çizen konuşmasında şu ifadeleri kullandı, “LOOP küresel bir marka yaratma hedefiyle, bünyesinde çok çeşitli programla hayata geçirildi. Bu programlar kurumlara, bireylere ve örgütlerin gelişimine katkı sağlayacak. Günümüzde profesyonellerin sahip olduğu becerilerin öneminin azaldığı ve yetkinliklerin öneminin arttığını görüyoruz. Biz LOOP ile yetkinliklerin artmasına odaklanıyoruz, uzun vadede fark yaratacağın yetkinlikler olduğuna inanıyoruz. LOOP ile standart bir eğitim sunmaktan ziyade kurumların ve bireylerin ihtiyaç ve arzularına yönelik programlar hazırlayacağız.”

Yetenek açığı ve kaybı söz konusu

Etkinlikte iş birliği yapılan eğitim kurumlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla “Kurumlar ve Yetenekler Birlikte Gelişirken Paneli” düzenlendi. Söz alan konuşmacılardan Enocta CEO’su Ahmet Hançer, LOOP’ta verilen eğitimlerin dünyaya açılacak nitelikte olacağının altını çizerek, “Amerika’da kurumların insan gelişimi için harcadığı para kişi başına 1200 Dolar. Türkiye’de yüzde 70 civarı yetenek açığı olmasına rağmen kişi başı 450 TL harcanıyor. LOOP sayesinde bilginin akredite olmasını sağlayacağız” dedi. Yetenek açığı kadar mevcut yeteneklerin kaybının da söz konusu olduğunu belirten S360 Kurucusu Kerem Okumuş, “On yıllık strateji ve vizyon ortaya koysanız bile lider eksikliği dikkat çekiyor. Fayda odağında bir işletme modelinin gelişimini sağlamak açısından genç ve tutkulu liderlere ihtiyaç var. LOOP bu açığı kapatacaktır” dedi.

“Rekabeti bırakıp güçlerimizi birleştirdik”

Eğitimde Ar-Ge çalışmalarının önemine dikkat çeken Franklin Covey Genel Müdürü Selda Bağlan, uygulama alanında akademik bilgilere ihtiyaç duyulduğunu ve bu bilgilerin de yalnızca yüksek lisans programlarıyla değil, hibrit eğitimlerle mümkün olduğunun altını çizdi. 21. yüzyılın yetkinliklerine dikkat çeken Üç Renk Danışmanlık Kurucusu Esra Odabaşı, “Şirket ihtiyaçlarını ortaya koymak ve ülkenin fotoğrafını çekmek amacındayız. Eğitim kurumları olarak rekabeti bir kenara bırakarak güçlerimizi birleştirme kararı aldık” diyerek LOOP’a katılma nedenlerini açıkladı. Etkinlikte söz alan isimlerden Eğitmen Panda Kurucu Ortağı Emre Keskin ise tekdüze eğitim modelinin verimsizliğine vurgu yaparak, “Kurumsal yapı yeniden şekillenmeli. Bunu geleneksel eğitim modelleriyle başarmak imkânsız. LOOP platformu sayesinde daha büyük bir değer üretip, sistemi birlikte değiştirebileceğiz” ifadelerini kullandı.