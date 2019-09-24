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İstanbul'da Okullar Tatil Edildi mi? Deprem Tatili Var mı? Valilik Açıkladı

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında okulların tatil edilip edilmediği büyük merak konusu oldu. 4.6. şiddetinde yaşanan deprem sonrası bazı okullar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Eğitim 24.09.2019, 16:00 24.09.2019, 16:05 Billdrt
İstanbul'da Okullar Tatil Edildi mi? Deprem Tatili Var mı? Valilik Açıkladı
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İstanbul'da yaşanan deprem yüksek şiddetli olmamasına rağmen büyük korku yarattı. 16 Milyon bireyin yaşadığı İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetli deprem sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Silivri'nin 20 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, Büyükçekmece'ye 35 kilometre, İstanbul merkeze ise 64 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Valilik Açıklama Yaptı

Okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili büyük bir merak uyanırken, İstanbul Valiliği, eğitim ve öğretime ara verilecek herhangi bir durum olmadığını bu sebepten dolayı ilane dilen herhangi bir tatil olmadığını açıkladı. 

#İstanbul Valiliği #istanbul #okul #deprem
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